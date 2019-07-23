САП незаконно передала полиции дело Одесского аэропорта – ЦПК

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко незаконно изменил квалификацию и передал в полицию производство относительно Одесского международного аэропорта.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что в апреле 2019 года детективы подготовили проекты подозрений, направив их для согласования в САП, но САП их не согласовала.

Зато старший прокурор по этому делу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко 10 июня 2019 года изменил квалификацию дела по злоупотреблению служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), в служебную халатность (ст. 367).

В тот же день, Кривенко принял решение передать дело для дальнейшего расследования в полицию Одесской области.

"Заместитель руководителя САП незаконно изменил подследственность по делу, чтобы передать ее в полицию, поскольку закон запрещает поручать осуществление дел НАБУ другому органу досудебного расследования", - рассказал юрист ЦПК Андрей Савин.

По его мнению, в полиции Одессы дело расследовать никто не будет, зато ее просто закроют и ответственность за схему никто не понесет.

Напомним: