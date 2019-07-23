САП незаконно передала полиции дело Одесского аэропорта – ЦПК
Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко незаконно изменил квалификацию и передал в полицию производство относительно Одесского международного аэропорта.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что в апреле 2019 года детективы подготовили проекты подозрений, направив их для согласования в САП, но САП их не согласовала.
Зато старший прокурор по этому делу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко 10 июня 2019 года изменил квалификацию дела по злоупотреблению служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), в служебную халатность (ст. 367).
В тот же день, Кривенко принял решение передать дело для дальнейшего расследования в полицию Одесской области.
"Заместитель руководителя САП незаконно изменил подследственность по делу, чтобы передать ее в полицию, поскольку закон запрещает поручать осуществление дел НАБУ другому органу досудебного расследования", - рассказал юрист ЦПК Андрей Савин.
По его мнению, в полиции Одессы дело расследовать никто не будет, зато ее просто закроют и ответственность за схему никто не понесет.
Напомним:
- По данным следствия, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.
- Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса".
- В созданном ООО "Международный аэропорт" Одесса "местная община" получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.
- Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2016 года.
- В апреле 2018 года недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
- Но уже в ноябре Соломенский районный суд Киева отменил передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами аэропорта "Одесса".
- В делах НАБУ фигурировал мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман.