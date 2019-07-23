Кінопрокатників звинуватили у роботі на спецслужби РФ і саботажі українських фільмів

Служба безпеки розслідує кримінальне провадження за підозрою українських кінопрокатних компаній у перерахуванні коштів спецслужбам Росії і саботажі українських фільмів.

Про це йдеться в матеріалах Шевченківського районного суду, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень 22 липня.

Згідно з матеріалами справи, кримінальне провадження відкрито за зверненням нардепа, ім’я якого не вказується.

"Із звернення народного депутата вбачається, що ринок кінопрокату поділений між "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", які щороку отримують у вигляді касових зборів в Україні близько 100 мільйонів доларів США", – йдеться в документах.

Вказано, що зазначені компанії з`явились на українському ринку як дочірні підприємства компаній РФ, мають плідні фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ.

Наголошується, що ці компанії "приховують свої надприбутки шляхом здійснення фінансово-господарської операцій з суб`єктами господарювання що мають ознаки фіктивності, а також перераховують кошти на адресу російських компаній за прокатні права".

Стверджується, що спецслужби РФ протягом 2014-2016 років "фактично змусили власників компаній, які працюють на ринку кінопрокату України спрямовувати частину своїх прибутків для фінансування дій невстановлених осіб з метою вчинення масових заворушень на території України, посягання на її територіальну цілісність, дестабілізації політичної та економічної ситуації".

Кінопрокатників також звинувачують, що спецслужби РФ використовують їх як агентів впливу в Україні, які диктують умови на ринку кіноіндустрії та саботують просування і показ українських стрічок.

Згідно з матеріалами суду, в липні СБУ попросила суд надати доступ до банківських рахунків кінодистриб'юторів, і суд дав доступ слідчим ГСУ СБУ до документів, що містять банківську таємницю.