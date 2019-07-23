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Кинопрокатчиков обвинили в работе на спецслужбы РФ и саботаже украинских фильмов

Вторник, 23 июля 2019, 11:53

Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений 22 июля.

Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается.

"Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США", - говорится в документах.

Указано, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

Отмечается, что эти компании "скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права".

Утверждается, что спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов "фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации".

Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент.

Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователям ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУГенпрокуратура
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