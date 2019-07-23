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"Слуга народу" хоче оскаржити результат Балоги. Він відреагував

Вівторок, 23 липня 2019, 13:05
Слуга народу хоче оскаржити результат Балоги. Він відреагував

У партії "Слуга народу" планують оскаржити результати виборів у 10 округах, в одному з яких переміг нардеп 8-го скликання Верховної ради Віктор Балога. Він каже, що не проти перерахунку голосів, але це має бути на певних умовах.

Відповідні заявив політсили і нардепа опубліковані у Facebook.

"Ми плануємо оскаржити результати виборів у 10 округах, де були виявлені найбільші порушення під час голосування! Хоча підкуп виборців був зафіксований у понад 30 округах, однак вплинути на результати голосування це може лише в 10", - сказано у заяві "Слуги народу".

Зокрема, у партії хочуть перерахунку голосів у Закарпатській області у 69-му окрузі, де, за даними ЦВК, переміг Віктор Балога.

У політсилі стверджують, що там зафіксовано багато порушень і масовий підкуп. 

"А ми вже думали, що "ера гречки" пройшла. Та опоненти всіми можливими способами доводять зворотні факти", - йдеться у заяві.

У свою чергу Балога заявив, що не проти перерахунку голосів.

"Хочете перераховувати - давайте перераховувати. Але усі голоси, на всіх дільницях по всьому окрузі. Щоб більше ніхто, ніколи не сумнівався у виборі закарпатців. І хай результати встановлюють комісії, у яких мої опоненти і так мають більшість, а не суди", - сказав він.

Нардеп стверджує, що не знає ні про які порушення, які начебто були на його окрузі і які б могли бути підставою для оскарження результатів через суд. 

"Ви ж знаєте, дорогі друзі, що судді у нас - це такі люди, які не читають закони, а у всьому підтримують того, хто представляє владу. І в історії України уже був період в 2012 році, коли суди Януковича, а не виборці, встановлювали в окремих округах результати виборів. А це - чистий бєзпрєдєл", - заявив Балога.

Нагадаємо: 

  • Нардеп 8 скликання Віктор Балога переміг у кандидата від "Слуги народу" Едгара Токаря на 69 окрузі Закарпатської області.
  • Балога, кандидат від партії "Єдиний центр", випередив Токаря майже на 800 голосів. За нього проголосували 35,81%, за Токаря 34,47% виборців.

Українська правда

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Теми: Слуга народуБалогавибориВерховна Рада
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