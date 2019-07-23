"Слуга народа" хочет обжаловать результат Балоги. Он отреагировал

В партии "Слуга народа" планируют обжаловать результаты выборов в 10 округах, в одном из которых победил нардеп 8-го созыва Верховной Рады Виктор Балога. Он говорит, что не против пересчета голосов, но это должно быть на определенных условиях.

Соответствующие заявил политсилы и нардепа опубликованы в Facebook.

"Мы планируем обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования! Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может только в 10", - говорится в заявлении "Слуги народа".

В частности, в партии хотят пересчета голосов в Закарпатской области в 69-м округе, где, по данным ЦИК, победил Виктор Балога.

В политсиле утверждают, что там зафиксировано много нарушений и массовый подкуп.

"А мы думали, что "эра гречки" прошла. И оппоненты всеми возможными способами доказывают обратные факты", - говорится в заявлении.

В свою очередь Балога заявил, что не против пересчета голосов.

"Хотите пересчитать - давайте пересчитывать. Но все голоса на всех участках по всему округу. Чтобы больше никто никогда не сомневался в выборе закарпатцев. И пусть результаты устанавливают комиссии, в которых мои оппоненты и так имеют большинство, а не суды", - сказал он.

Нардеп утверждает, что не знает ни о каких нарушениях, которые якобы были на его округе и которые могли бы быть основанием для обжалования результатов через суд.

"Вы знаете, дорогие друзья, что судьи у нас - это такие люди, которые не читают законы, а во всем поддерживают того, кто представляет власть. И в истории Украины уже был период в 2012 году, когда суды Януковича, а не избиратели, устанавливали в отдельных округах результаты выборов. А это - чистый беспредел", - заявил Балога.

Напомним: