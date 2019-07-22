Балога вирвав мандат у "Слуги народу"

Джерело: ЦВК

Нардеп 8 скликання Віктор Балога таки переміг у кандидата від "Слуги народу" Едгара Токаря на 69 окрузі Закарпатської області.

Деталі: Балога, кандидат від партії "Єдиний центр", випередив Токаря майже на 800 голосів. За нього проголосували 35,81%, за Токаря 34,47% виборців.

У 70 окрузі за місце у парламенті змагається його брат Іван Балога. За результатами 58,49% опрацьованих протоколів, він програє понад 10% голосів члену партії Зеленського Михайлові Лабі.

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