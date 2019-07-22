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Балога вирвав мандат у "Слуги народу"

Понеділок, 22 липня 2019, 18:21

Джерело: ЦВК

Нардеп 8 скликання Віктор Балога таки переміг у кандидата від "Слуги народу" Едгара Токаря на 69 окрузі Закарпатської області.

Деталі: Балога, кандидат від партії "Єдиний центр", випередив Токаря майже на 800 голосів. За нього проголосували 35,81%, за Токаря 34,47% виборців.

У 70 окрузі за місце у парламенті змагається його брат Іван Балога. За результатами 58,49% опрацьованих протоколів, він програє понад 10% голосів члену партії Зеленського Михайлові Лабі.

Історія питання:

  • За результатом підрахунку 76,34% бюлетенів, до Ради потрапляють 5 партій ("Слугу народу" – 42,77%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,99%, "Європейська солідарність" – 8,35%, "Батьківщина" – 8,08% та "Голос" – 6,12%).

Українська правда

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Теми: Балога
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