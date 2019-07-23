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Міністру молоді та спорту не сподобалась ідея Зеленського

Вівторок, 23 липня 2019, 13:27

Джерело: Міністерство молоді та спорту

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував плани нової влади щодо можливого об'єднання трьох міністерств - молоді та спорту, культури та інформаційної політики.

Пряма мова: "Моє прохання і рекомендація до нової влади - необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення. Слід продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні 5 років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури".

Деталі: Міністр вважає, що функціонування Міністерства молоді та спорту як окремого і самостійного органу виконавчої влади є дуже важливим для молодіжного середовища та національних збірних команд.

Також він навів приклади існування подібних міністерств в інших країнах.

Пряма мова: "Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях - існують практично в кожній країні Європи, в т.ч. тих, що входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. У Франції багато десятиліть функціонує Міністерство молоді та спорту. Молодь і спорт мають залишатися окремими пріоритетним напрямком державної політики в Україні".

Що було раніше: президент Володимир Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в єдине відомство. "Я підтримую ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші", - сказав він.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівспортЗеленський
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