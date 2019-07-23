Министру молодежи и спорта не понравилась идея Зеленского

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Вторник, 23 июля 2019, 13:27

Источник: Министерство молодежи и спорта

Прямая речь: "Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения. Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры".

Детали: Министр считает, что функционирование Министерства молодежи и спорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд.

Также он привел примеры существования подобных министерств в других странах.

Прямая речь: "Министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях - существуют практически в каждой стране Европы, в т.ч. в тех, которые входят в Евросоюз. Например, в соседней Польше есть Министерство спорта и туризма. Во Франции многие десятилетия функционирует Министерство молодежи и спорта. Молодежь и спорт должны оставаться отдельным приоритетным направлением государственной политики в Украине".

Что было раньше: президент Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в единое ведомство. "Я поддерживаю идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши", - сказал он.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров спорт Зеленский


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