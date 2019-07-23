З наметами і шинами: на Донеччині протестують через можливі фальсифікації

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Вівторок, 23 липня 2019, 17:05

Джерело: поліція Донеччини, Громадянська мережа "Опора"

У місті Покровськ Донецької області триває протестна акція через можливі порушення під час виборів, через що виборча комісія не працює.

З повідомлення поліції: "За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування. Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини".

 

З повідомлення "Опори": "В окрузі №50 з центром у місті Покровськ Донецької області стались сутички після того, як спостерігачі помітили розбіжності у цифрах в протоколах комісій".

"Активісти встановили кілька наметів та принесли шини, вимагаючи проведення чесних виборів та недопуску фальсифікацій".

 

Деталі: Досудове розслідування проводиться за за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів.

На місці перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

 

Станом на 17:05 в окрузі №50 опрацьовано 95,57% протоколів. За попередніми даними, на виборах лідирує міський голова Руслан Требушкін, висунутий "Опозиційним блоком". 

Його найближчий конкурент – самовисуванець Андрій Аксьонов, який відстає на 1,12%.

Що було раніше: Спостерігачі "Опори" на окрузі помітили розбіжності в протоколах, які наявні у спостерігачів та тих, які ДВК передає ОВК.

Спостерігачі вимагали, щоб голова ОВК зачитала в голос протокол і всі цифри, які у ньому зазначено, однак вона відмовилась і спробувала покинути приміщення. Пізніше голову забрала карета швидкої допомоги через скарги на погане самопочуття.

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Українська правда

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