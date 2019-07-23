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С палатками и шинами: на Донетчине протестуют из-за возможных фальсификациях

Вторник, 23 июля 2019, 17:05

Источник: полиция Донецкой области, Гражданская сеть "Опора"

В городе Покровск Донецкой области продолжается протестная акция из-за возможных нарушений во время выборов, из-за чего избирательная комиссия не работает.

Из сообщения полиции: "По факту событий на ОИК начато досудебное расследование. Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины".

 

Из сообщения "Опоры": "В округе №50 с центром в городе Покровск Донецкой области произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий".

"Активисты установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций".

 

Детали: Досудебное расследование проводится по по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины – препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов.

На месте находится руководство областного главка и местной полиции.

 

По состоянию на 17:05 в округе №50 обработано 95,57% протоколов. По предварительным данным, на выборах лидирует городской голова Руслан Требушкин, выдвинутый "Оппозиционным блоком".

Его ближайший конкурент – самовыдвиженец Андрей Аксенов, который отстает на 1,12%.

Что было раньше: Наблюдатели "Опоры" в округе заметили расхождения в протоколах, имеющихся у наблюдателей и тех, которые УИК передает ОИК.

Наблюдатели требовали, чтобы глава ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение. Позже голову забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие.

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Украинская правда
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