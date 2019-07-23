Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народу" на Франківщині "зробили" соратника і брата директора "Буковеля"

Вівторок, 23 липня 2019, 18:13

Джерело: ЦВК

На 89-му окрузі в Івано-Франківській області представник партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук переміг із відривом у 348 голосів.

Деталі: Згідно з даними Центральної виборчої комісії, яка обробила 100% за цим округом, перша трійка суперників йшла майже впритул. До парламенту пройде 33-річний підприємець Володимир Тимофійчук. Він отримав 18,2% голосів (11 856 виборців). Його найближчий суперник самовисуванець, ФОП, Дмитро Сіреджук набрав 17,67%. На третьому місці — чинний народний депутат від БПП Юрій Соловей — 14,83%.

 

Згідно з даними з відкритих реєстрів, приватне підприємство Тимофійчука "Агро-лідер" - зареєстроване в лютому 2018 року, займається вирощуванням зернових культур.

Один із конкурентів Тимофійчука, Дмитро Сіреджук йшов як самовисуванець. Однак наразі він є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії "УКРОП", близької до олігарха Ігоря Коломойського.

Сіреджук – соратник іншого відомого "УКРОПівця", нардепа, директора та екс-власника гірськолижного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка. 

 
Олександр Шевченко під час виборів публічно підтримав Сіреджука

Водночас, на іншому окрузі в області, №85, кандидату від "Слуги народу" програв брат Олександра Шевченка Віктор. Він теж йшов самовисуванцем, однак у 2016 році обрався до парламенту від "УКРОПУ".

Віктора Шевченка обійшов Еудард Прощук, заступник голови споживспілки Івано-Франківської області. Його родина, за даними ЗМІ, випікає хліб.

Що відбулося раніше: 21 липня в Україні пройшли позачергові парламентські вибори. Як показують дані 97% опрацьованих Центрвиборчкомом протоколів, президентська партія "Слуга народу" матиме у Верховній Раді 9 скликання монобільшість.

Валентина Романенко, УП
Теми: вибориСлуга народуІвано-Франківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: