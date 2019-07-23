"Слуги народу" на Франківщині "зробили" соратника і брата директора "Буковеля"

Джерело: ЦВК

На 89-му окрузі в Івано-Франківській області представник партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук переміг із відривом у 348 голосів.

Деталі: Згідно з даними Центральної виборчої комісії, яка обробила 100% за цим округом, перша трійка суперників йшла майже впритул. До парламенту пройде 33-річний підприємець Володимир Тимофійчук. Він отримав 18,2% голосів (11 856 виборців). Його найближчий суперник самовисуванець, ФОП, Дмитро Сіреджук набрав 17,67%. На третьому місці — чинний народний депутат від БПП Юрій Соловей — 14,83%.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, приватне підприємство Тимофійчука "Агро-лідер" - зареєстроване в лютому 2018 року, займається вирощуванням зернових культур.

Один із конкурентів Тимофійчука, Дмитро Сіреджук йшов як самовисуванець. Однак наразі він є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії "УКРОП", близької до олігарха Ігоря Коломойського.

Сіреджук – соратник іншого відомого "УКРОПівця", нардепа, директора та екс-власника гірськолижного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка.

Олександр Шевченко під час виборів публічно підтримав Сіреджука

Водночас, на іншому окрузі в області, №85, кандидату від "Слуги народу" програв брат Олександра Шевченка Віктор. Він теж йшов самовисуванцем, однак у 2016 році обрався до парламенту від "УКРОПУ".

Віктора Шевченка обійшов Еудард Прощук, заступник голови споживспілки Івано-Франківської області. Його родина, за даними ЗМІ, випікає хліб.

Що відбулося раніше: 21 липня в Україні пройшли позачергові парламентські вибори. Як показують дані 97% опрацьованих Центрвиборчкомом протоколів, президентська партія "Слуга народу" матиме у Верховній Раді 9 скликання монобільшість.