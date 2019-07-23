"Слуга народа" буквально вырвал победу на округе в Ивано-Франковской области

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Вторник, 23 июля 2019, 18:13

Источник: ЦИК

На 89-м округе в Ивано-Франковской области представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил с отрывом в 348 голосов.

Детали: Согласно данным Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% по этому округу, первая тройка соперников шла почти вплотную. В парламент пройдет 33-летний предприниматель Владимир Тимофийчук. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей). Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. На третьем месте - действующий народный депутат от БПП Юрий Соловей - 14,83%.

 

Согласно данным из открытых реестров, частное предприятие Тимофийчука "Агро-лидер" - зарегистрировано в феврале 2018 года, занимается выращиванием зерновых культур.

Что произошло ранее: 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Как показывают данные 97% обработанных Центризбиркомом протоколов, президентская партия "Слуга народа" будет иметь в Верховной Раде 9 созыва монобольшинство.

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборы Слуга народа


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