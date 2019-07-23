Источник: ЦИК

На 89-м округе в Ивано-Франковской области представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил с отрывом в 348 голосов.

Детали: Согласно данным Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% по этому округу, первая тройка соперников шла почти вплотную. В парламент пройдет 33-летний предприниматель Владимир Тимофийчук. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей). Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. На третьем месте - действующий народный депутат от БПП Юрий Соловей - 14,83%.

Согласно данным из открытых реестров, частное предприятие Тимофийчука "Агро-лидер" - зарегистрировано в феврале 2018 года, занимается выращиванием зерновых культур.

Один из конкурентов Тимофийчука, Дмитрий Сиреджук шел как самовыдвиженец. Однако сейчас он является депутатом Ивано-Франковского областного совета от партии "УКРОП", близкого к олигарху Игорю Коломойскому.

Сиреджук – соратник другого известного "УКРОПовца", нардепа, директора и экс-владельца горнолыжного комплекса "Буковель" Александра Шевченко.

Шевченко на выборах публично поддержал Сиреджука

В то же время, на другом округе в области, №85, кандидату от "Слуги народа" проиграл брат Александра Шевченко Виктор. Он тоже шел самовыдвиженцем, однако в 2016 году был избран в парламент от "УКРОПА".

Виктора Шевченко обошел Эудард Прощук, заместитель главы потребсоюзы Ивано-Франковской области. Его семья, по данным СМИ, выпекает хлеб.

Что произошло ранее: 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Как показывают данные 97% обработанных Центризбиркомом протоколов, президентская партия "Слуга народа" будет иметь в Верховной Раде 9 созыва монобольшинство.