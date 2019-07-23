Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" на Франковщине обошли соратника и брата директора "Буковеля"

Вторник, 23 июля 2019, 18:13

Источник: ЦИК

На 89-м округе в Ивано-Франковской области представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил с отрывом в 348 голосов.

Детали: Согласно данным Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% по этому округу, первая тройка соперников шла почти вплотную. В парламент пройдет 33-летний предприниматель Владимир Тимофийчук. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей). Его ближайший соперник самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук набрал 17,67%. На третьем месте - действующий народный депутат от БПП Юрий Соловей - 14,83%.

 

Согласно данным из открытых реестров, частное предприятие Тимофийчука "Агро-лидер" - зарегистрировано в феврале 2018 года, занимается выращиванием зерновых культур.

Один из конкурентов Тимофийчука, Дмитрий Сиреджук шел как самовыдвиженец. Однако сейчас он является депутатом Ивано-Франковского областного совета от партии "УКРОП", близкого к олигарху Игорю Коломойскому.

Сиреджук – соратник другого известного "УКРОПовца", нардепа, директора и экс-владельца горнолыжного комплекса "Буковель" Александра Шевченко.

Шевченко на выборах публично поддержал Сиреджука
Шевченко на выборах публично поддержал Сиреджука

В то же время, на другом округе в области, №85, кандидату от "Слуги народа" проиграл брат Александра Шевченко Виктор. Он тоже шел самовыдвиженцем, однако в 2016 году был избран в парламент от "УКРОПА".

Виктора Шевченко обошел Эудард Прощук, заместитель главы потребсоюзы Ивано-Франковской области. Его семья, по данным СМИ, выпекает хлеб.

Что произошло ранее: 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Как показывают данные 97% обработанных Центризбиркомом протоколов, президентская партия "Слуга народа" будет иметь в Верховной Раде 9 созыва монобольшинство.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыСлуга народаИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: