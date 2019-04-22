Суд призупинив вимогу перейменувати УПЦ МП

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив прохання Української православної церкви Московського патріархату, що дозволяє їй не перейменовуватися до 26 квітня.

Про це 22 квітня повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

Суд розглянув заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури, відповідно до якого "Київська митрополія Української православної церкви" та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року.

Суд задовольнив заяву так званої "Київської митрополії УПЦ" про забезпечення позову "з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача".

"На думку суду, реалізація на даний час (до вирішення справи по суті) оспорюваного акту та вчинення на його виконання дій може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи", – йдеться в повідомленні.

Суд наголошує, що "вжиття заходів забезпечення позову не зумовлює фактичного вирішення спору, оскільки вони спрямовані виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті".

При цьому суд залучив 265 релігійних організацій до участі у справі в якості третіх осіб.

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