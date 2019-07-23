Минкульт не смог протолкнуть переименование УПЦ МП

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Вторник, 23 июля 2019, 19:35

Источник: Синодальный юридический отдел УПЦ (МП)

Министерство культуры не смогло отменить приостановку переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Детали: Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Минкульта на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года.

"Суд оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Что было раньше: Минкульт обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия до 26 апреля 2019 года. В частности, в названии УПЦ МП должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви.

22 апреля Окружной суд Киева отменил приказ Минкульта, удовлетворив заявление МП. Одной из причин такого решения суда было указано "неоправданное вмешательство государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица".

Украинская правда

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Темы: церковь Минкультуры


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