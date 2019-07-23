Зеленський взяв радника, який побував у Кучми, Ющенка й Порошенка

Джерело: указ президента №548/2019

Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Руслана Демченка, який був радником п'ятого президента Петра Порошенка, очільником офісу третього президента Віктора Ющенка та заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Деталі: "Призначити Демченка Руслана Михайловича радником президента України", - свідчить документ.

У жовтні 2018 року Демченко представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

З 23 вересня 2014 року радник Порошенка.

У 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ, у лютому 2014 року декілька днів виконував обов'язки глави відомства.

З 2006 по 2010 рік очолював офіс президента Ющенка.

2000-2005 – консул України у Стамбулі, потім посол України в Сербії й Чорногорії.

Наприкінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Кучми. У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США.

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