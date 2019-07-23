Зеленский взял советника, побывавшего у Кучмы, Ющенко и Порошенко

Источник: указ президента №548/2019

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

Детали: "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", – гласит документ.

В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

С 23 сентября 2014 года он был советником Порошенко.

В 2010 - 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.

С 2006 по 2010 год возглавлял офис президента Ющенко.

В 2000 - 2005 годах Демченко – консул Украины в Стамбуле, затем посол Украины в Сербии и Черногории.

В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Кучмы. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США.

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