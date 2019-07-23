На 50-й округ "скинули" спецзагін – комісія запрацювала
Джерело: поліція
На округ №50 у Покровську Донецької області, де раніше протестували проти порушень, поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
Деталі: "Після аналізу оперативної обстановки та інформації про події, через які робота окружної виборчої комісії №50 призупинялася, було прийнято рішення про направлення вертольотом Мі-8 приданих сил поліції", – ідеться у повідомленні.
Загін ТОР має підсилити місцеву поліцію, зокрема, "у забезпеченні публічного порядку та оперативного реагування".
Також спецпідрозділ транспортуватиме виборчу документацію до центральної виборчої комісії.
З опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі №50 міський голова Руслан Требушкін перемагає на 0.80% висуванця "Опозиційного блоку" Андрія Аксьонова.
Що передувало: Спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.
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