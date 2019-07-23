На 50-й округ "скинули" спецзагін – комісія запрацювала

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Вівторок, 23 липня 2019, 23:44

Джерело: поліція

На округ №50 у Покровську Донецької області, де раніше протестували проти порушень, поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

Деталі: "Після аналізу оперативної обстановки та інформації про події, через які  робота окружної виборчої комісії №50 призупинялася, було прийнято рішення про направлення вертольотом Мі-8 приданих сил поліції", – ідеться у повідомленні.

Загін ТОР має підсилити місцеву поліцію, зокрема, "у забезпеченні публічного порядку та оперативного реагування".

 

Також спецпідрозділ транспортуватиме виборчу документацію до центральної виборчої комісії.

З опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі №50 міський голова Руслан Требушкін перемагає на 0.80% висуванця "Опозиційного блоку" Андрія Аксьонова.

Що передувало: Спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.

Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.

Українська правда

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Теми: вибори Донецька область ЦВК


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