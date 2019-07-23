На округ №50 "сбросили" спецотряд – комиссия заработала

Источник: полиция

На округ №50 в Покровске Донецкой области, где ранее протестовали против нарушений, полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.

Детали: "После анализа оперативной обстановки и информации о событиях, в связи с которыми работа окружной избирательной комиссии №50 приостанавливалась, было принято решение о направлении вертолетом Ми-8 приданных сил полиции", - сказано в сообщении.

Отряд ТОР должно усилить местную полицию, в частности, "в обеспечении общественного порядка и оперативного реагирования".

Также спецподразделение будет транспортировать избирательную документацию в Центральную избирательную комиссию.

С обработанными 99,11% протоколов в округе №50 мэр города Руслан Требушкин побеждает на 0.80% выдвиженца "Оппозиционного блока" Андрея Аксенова.

Что предшествовало: Наблюдатели на участке обнаружили несоответствия в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК начался протест. Установили палатки, подносили шины.

Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.