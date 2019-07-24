Сенат США затвердив нового голову Пентагону
Сенат США затвердив Марка Еспера головою міністерства оборони США.
Про це пише Радіо Свобода.
Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.
Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.
Нагадуємо:
- Наприкінці 2018 року генерал Джеймс Меттіс подав у відставку з посади голови Міністерства оборони США. Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода із рішенням президента США вивести американські війська з Сирії.
- 1 січня 2019 року Джеймса Меттіса на посаді глави змінив Пентагону Патрік Шанахан.
- 18 червня президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. За його словами, Патрік Шанахан вирішив "присвятити більше часу сім'ї".
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