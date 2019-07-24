Сенат США затвердив нового голову Пентагону
Середа, 24 липня 2019, 04:50
Сенат США затвердив Марка Еспера головою міністерства оборони США.
Про це пише Радіо Свобода.
Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.
Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.
Нагадуємо:
- Наприкінці 2018 року генерал Джеймс Меттіс подав у відставку з посади голови Міністерства оборони США. Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода із рішенням президента США вивести американські війська з Сирії.
- 1 січня 2019 року Джеймса Меттіса на посаді глави змінив Пентагону Патрік Шанахан.
- 18 червня президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. За його словами, Патрік Шанахан вирішив "присвятити більше часу сім'ї".