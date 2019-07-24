Сенат США затвердив нового голову Пентагону

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Середа, 24 липня 2019, 04:50

Сенат США затвердив Марка Еспера головою міністерства оборони США.

Про це пише Радіо Свобода.

Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.

Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.

Нагадуємо:

  • Наприкінці 2018 року генерал Джеймс Меттіс подав у відставку з посади голови Міністерства оборони США. Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода із рішенням президента США вивести американські війська з Сирії.
  • 1 січня 2019 року Джеймса Меттіса на посаді глави змінив Пентагону Патрік Шанахан.
  • 18 червня президент США Дональд Трамп призначив Марка Еспера новим в.о. міністра оборони. За його словами, Патрік Шанахан вирішив "присвятити більше часу сім'ї".

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Теми: США Збройні сили


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