Сенат США затвердив нового голову Пентагону

Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.

Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.

Про це пише Радіо Свобода .

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