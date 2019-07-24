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Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Среда, 24 июля 2019, 04:50

Сенат США утвердил Марка Эспера главой министерства обороны США.

Об этом пишет Радио Свобода.

Марк Эспер получил 90 голосов из 100, восемь сенаторов выступили против его назначения.

Эспер - ветеран армии США. Он закончил известную военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке.

Напоминаем:

  • В конце 2018 генерал Джеймс Маттис подал в отставку с поста главы Министерства обороны США. Причиной отставки Мэттиса стала якобы несогласие с решением президента США вывести американские войска из Сирии.
  • 1 января 2019 Джеймса Мэттиса на посту главы сменил Пентагона Патрик Шанахан.
  • 18 июня президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым и.о. министра обороны. По его словам, Патрик Шанахан решил "посвятить больше времени семье".

Темы: СШАВооруженные силы
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