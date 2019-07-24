Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Сенат США утвердил Марка Эспера главой министерства обороны США.

Об этом пишет Радио Свобода.

Марк Эспер получил 90 голосов из 100, восемь сенаторов выступили против его назначения.

Эспер - ветеран армии США. Он закончил известную военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке.

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