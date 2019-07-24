На окрузі, де програв брат Медведчука, перераховують голоси

Джерело: поліція Луганської області

Окружна виборча комісія №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук, проводить перерахунок голосів.

Пряма мова: "Натепер комісією проводиться перерахунок голосів".

Деталі: Член ОВК № 105 (м. Щастя) звернувся до Новоайдарського відділу поліції і повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК комісії.

Заявник розповів, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях округу та встановлені результати виборів. Але, за його словами, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось.

Поліція зареєструвала даний факт і посилила заходи безпеки поблизу окружної виборчої комісії. Для охорону громадського порядку задіяли 45 поліцейських.

Що було раніше: 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Згідно з результатом виборів брат Медведчука програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.