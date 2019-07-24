В округе, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса

Источник: полиция Луганской области

Окружная избирательная комиссия №105, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов.

Прямая речь: "На данный момент комиссией проводится пересчет голосов".

Детали: Член ОИК №105 (г. Счастье) обратился в Новоайдарский отдел полиции и сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии.

Заявитель рассказал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа и установлены результаты выборов. Но, по его словам, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

Полиция зарегистрировала данный факт и усилила меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействовали 45 полицейских.

Что было раньше: 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам выборов брат Медведчука проиграл представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.