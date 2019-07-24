Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В округе, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса

Среда, 24 июля 2019, 09:39
В округе, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса

Источник: полиция Луганской области

Окружная избирательная комиссия №105, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов.

Прямая речь: "На данный момент комиссией проводится пересчет голосов".

Детали: Член ОИК №105 (г. Счастье) обратился в Новоайдарский отдел полиции и сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии.

Заявитель рассказал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа и установлены результаты выборов. Но, по его словам, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась. 

 

Полиция зарегистрировала данный факт и усилила меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействовали 45 полицейских.

Что было раньше: 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам выборов брат Медведчука проиграл представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.

Украинская правда
Темы: Луганская областьвиборыполицияМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Луганская область
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: