У Росії затримали активіста, який допомагав українським морякам

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Середа, 24 липня 2019, 12:27

У Москві затримали російського активіста Костянтина Котова, який допомагав українським військовополоненим морякам, захопленим під час нападу у Керченській протоці.

Про це повідомила правозахисниця Вікторія Івлєва на своїй сторінці в Facebook

"Тільки що, на виході зі свого будинку був затриманий мій друг активіст Костянтин Котов. Затримав Костю 2 оперполк. Як вони сказали, на вимогу Тверського ОВС. Це все, що Костя встиг прокричати в телефон. Потім телефон відібрали. Де він перебуває насправді і що з ним - невідомо", - написала Івлєва.

Вона додала фото з Котовим де він, за її словами, готує чергову передачу для українських моряків у Лефортово.

Російський адвокат Микола Полозов у Facebook зазначив, що Котов багато допомагав з передачами для українських моряків.

Нагадаємо:

  • У середу вранці у Москві  під час пробіжки також був  затриманий російський опозиційний політик Олексій Навальний. 

Українська правда

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Теми: Росія активісти моряки Україна


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