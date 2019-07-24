В России задержали активиста, который помогал украинским морякам

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Среда, 24 июля 2019, 12:27

В Москве задержали российского активиста Константина Котова, который помогал украинским военнопленным морякам, захваченным во время нападения в Керченском проливе.

Об этом сообщила правозащитница Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

"Только что на выходе из своего дома был задержан мой друг, активист Константин Котов. Задержал Костю 2 оперполк. Как они сказали, по требованию Тверского ОВД. Это все, что Костя успел прокричать в телефон. Затем телефон отобрали. Где он находится на самом деле и что с ним - неизвестно", - написала Ивлева.

Она добавила фото с Котовым где он, по ее словам, готовит очередную передачу для украинских моряков в Лефортово.

Российский адвокат Николай Полозов в Facebook отметил, что Котов много помогал с передачами для украинских моряков.

Напомним:

  • В среду утром в Москве во время пробежки также был задержан российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Украинская правда

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Темы: Росcия активисты моряки Украина


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