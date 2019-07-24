У Школі економіки розповіли, чого навчатимуть "Слуг народу"

Джерело: сторінки Facebook почесного президента приватної Київської школи економіки Тимофія Милованова і партії "Слуга народу"

Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для членів фракції "Слуга народу" для того, щоб нардепи почерпнули потрібних знань і партія могла працювати як "єдине ціле".

Пряма мова "Слуги народу": "Ми прагнемо того, щоб у підсумку навчального курсу депутати здобули:

необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми і перспективи різних галузей економіки та соціального життя країни;

отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень;

навчились будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти;

засвоїли принципи і техніки обговорень законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

За підсумками першого інтенсиву, партія почне працювати як злагоджена, зіграна команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує до ухвалення пакети законопроектів, на які чекають наші виборці та увесь український народ".

Пряма мова Милованова: "KSE реалізовуватиме однотижневу посилену програму професіоналізації, що поглиблює розуміння соціоекономічної ситуації у міжнародному та національному вимірі, а також задає набір навичок і компетенцій, які знадобляться народним депутатам у щоденній роботі.

Теми, на яких зосередимо увагу:

Політична стратегія

Публічна політика

Макроекономіка та бюджетний процес

Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)

Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)

Soft-skills та стратегічні комунікації".

У коментарі УП Милованов: "Контракт оплачує партія "Слуга народу". Це комерційний контракт. Сума контракту - комерційна таємниця.

"Вони активно працювали над розробкою. Вперше зі мною сідали перші особи партії і працювали пліч-о-пліч над контентом і структурою. Десятки годин. (15-20 год., група з 5 осіб, хоча перші особи були не завжди, більше на початковому етапі - перші три зустрічі по кілька годин)".

Деталі: За словами Милованова, сума контракту відповідає рівню оплати інших клієнтів КШЕ. Курс для "Слуг народу" буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання. Інтенсив націлений на те, щоб задати нардепам відповідний набір навичок і компетенцій для роботи у ВР і реалізації конкретних проектів.

Після проходження програми учасники програми матимуть власне державницьке портфоліо. В основу програми покладений Гарвардський курс викладання для дорослих.

Що було раніше: 21 липня Милованов повідомив, що до Школи економіки звернулися три політичні партії, серед яких "Слуга народу".

Історія питання:

За підсумками опрацювання 99.43% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепа від "Слуги народу". Найбільше "новачків" у Раду веде "Слуга народу". Загалом у новому парламенті три чверті нардепів-новачків.

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