В Школе экономики рассказали, чему будут учить "Слуг народа"
Источник: страницы Facebook почетного президента частной Киевской школы экономики Тимофея Милованова и партии "Слуга народа"
Киевская школа экономики проведет образовательный интенсив для членов фракции "Слуга народа" для того, чтобы нардепы почерпнули нужных знаний, и партия могла работать как "единое целое".
Прямая речь "Слуги народа": "Мы стремимся к тому, чтобы по итогу учебного курса депутаты получили:
- необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны;
- получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;
- научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты;
- усвоили принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.
По итогам первого интенсива, партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит для принятия пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ".
Прямая речь Милованова: "KSE реализует недельную усиленную программу профессионализации, что углубляет понимание социоэкономической ситуации в международном и национальном измерении, а также задает набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе.
Темы, на которых сосредоточим внимание:
- политическая стратегия
- публичная политика
- макроэкономика и бюджетный процесс
- Секторальность (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)
- законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)
- Soft-skills и стратегические коммуникации".
В комментарии УП Милованов: "Контракт оплачивает партия "Слуга народа". Это коммерческий контракт. Сумма контракта - коммерческая тайна.
Они активно работали над разработкой. Впервые со мной садились первые лица партии и работали бок о бок над контентом и структурой. Десятки часов. (15-20 ч., группа из 5 человек, хотя первые лица были не всегда, больше на начальном этапе - первые три встречи по несколько часов)".
Детали: По словам Милованова, сумма контракта соответствует уровню оплаты других клиентов КШЭ. Курс для "Слуг народа" будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва. Интенсив нацелен на то, чтобы задать нардепам соответствующий набор навыков и компетенций для работы в ВР и реализации конкретных проектов.
После прохождения программы участники программы будут иметь собственное государственное портфолио. В основу программы положен Гарвардский курс преподавания для взрослых.
Что было раньше: 21 июля Милованов сообщил, что в Школу экономики обратились три политические партии, среди которых "Слуга народа".
История вопроса:
- По итогам обработки 99.43% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". Больше всего "новичков" в Раду ведет "Слуга народа". Всего в новом парламенте три четверти нардепов-новичков.
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