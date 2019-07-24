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В Школе экономики рассказали, чему будут учить "Слуг народа"

Среда, 24 июля 2019, 14:05

Источник: страницы Facebook почетного президента частной Киевской школы экономики Тимофея Милованова и партии "Слуга народа"

Киевская школа экономики проведет образовательный интенсив для членов фракции "Слуга народа" для того, чтобы нардепы почерпнули нужных знаний, и партия могла работать как "единое целое".

Прямая речь "Слуги народа": "Мы стремимся к тому, чтобы по итогу учебного курса депутаты получили:

  • необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны;
  • получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;
  • научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты;
  • усвоили принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

По итогам первого интенсива, партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит для принятия пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ".

Прямая речь Милованова: "KSE реализует недельную усиленную программу профессионализации, что углубляет понимание социоэкономической ситуации в международном и национальном измерении, а также задает набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе.

Темы, на которых сосредоточим внимание:

  • политическая стратегия
  • публичная политика
  • макроэкономика и бюджетный процесс
  • Секторальность (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)
  • законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)
  • Soft-skills и стратегические коммуникации".

В комментарии УП Милованов: "Контракт оплачивает партия "Слуга народа". Это коммерческий контракт. Сумма контракта - коммерческая тайна.

Они активно работали над разработкой. Впервые со мной садились первые лица партии и работали бок о бок над контентом и структурой. Десятки часов. (15-20 ч., группа из 5 человек, хотя первые лица были не всегда, больше на начальном этапе - первые три встречи по несколько часов)".

Детали: По словам Милованова, сумма контракта соответствует уровню оплаты других клиентов КШЭ. Курс для "Слуг народа" будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва. Интенсив нацелен на то, чтобы задать нардепам соответствующий набор навыков и компетенций для работы в ВР и реализации конкретных проектов.

После прохождения программы участники программы будут иметь собственное государственное портфолио. В основу программы положен Гарвардский курс преподавания для взрослых.

Что было раньше: 21 июля Милованов сообщил, что в Школу экономики обратились три политические партии, среди которых "Слуга народа".

История вопроса:

  • По итогам обработки 99.43% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". Больше всего "новичков" в Раду ведет "Слуга народа". Всего в новом парламенте три четверти нардепов-новичков.

Узнать больше: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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