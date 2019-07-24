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Рябошапка прокомментировал идею назначить его генпрокурором

Среда, 24 июля 2019, 14:12

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Об этом он сказал журналистам в среду.

На вопрос, как он относится к подобной идее президента, Рябошапка ответил: "Конечно, поддерживаю. Я поддерживаю все инициативы президента".

Относительно первоочередных шагов на посту главы ГПУ, он отметил, что расскажет о них, когда будет соответствующее представление.

Также Рябошапка добавил, что если его все же назначат генпрокурором, то первоочередными шагами будут масштабные кадровые изменения в ГПУ.

По его словам, у него есть много идей, как можно изменить систему работы Генеральной прокуратуры, но рассказывать о них не захотел, чтобы их не украли конкуренты.

"Не имеет значения, какие есть проблемы, мы пришли, чтобы их решать", - сказал заместитель председателя ОПУ.

Он отметил, что трудности его не пугают.

При этом Рябошапка оценивает свои шансы стать генпрокурором "50 на 50".

Кроме того, у представителя команды президента спросили, будет ли в дальнейшем изменен закон об очищении власти в соответствии с предложениями Зеленского о массовой люстрации всех должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

Рябошапка ответил, что предыдущий состав Рады отказался его рассматривать, а у нового парламента будут другие первоочередные законопроекты.

При этом он добавил, что внесение изменений в УПК будут первоочередными в работе новой Верховной Рады.

Напомним

  • 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко сейчас находится в официальном отпуске, о что 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Яна Миланова, УП
Темы: ГенпрокуратураЗеленский
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