З окупованої частини Луганщини Києву передали 64 засуджених

У Щасті українській стороні передали 64 особи, які відбували покарання в окремих районах окупованої частини Луганської області.

Про це повідомили у Facebook заступник міністра юстиції Денис Чернишов та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні на мосту в містечку Щастя відбулась чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", – написала Денісова.

"Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", – додала вона.

Чернишов повідомив, що передача засуджених відбулася за сприяння офісу омбудсмена та особисто Денісової.

Він підсумував, що з 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернуто 554 особи, з яких 223 – з окупованої частини Донецької області та 12 осіб – з АР Крим.