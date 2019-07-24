С оккупированной части Луганщины Киеву передали 64 осужденных

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Среда, 24 июля 2019, 14:19

В Счастье украинской стороне передали 64 человека, которые отбывали наказание в отдельных районах оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщили в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня на мосту в городе Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", – написала Денисова.

"Это уже шестой этап передачи заключенных с оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019-го мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", – добавила она.

Чернышов сообщил, что передача осужденных состоялась при содействии офиса омбудсмена и лично Денисовой.

Он подытожил, что с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращены 554 человека, из которых 223 – с оккупированной части Донецкой области и 12 – из АР Крым.

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Темы: Донбасс Луганская область омбудсмен


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