На кордоні затримали француза з арсеналом зброї

Джерело: Державна прикордонна служба

Прикордонники у пункті пропуску "Краківець" затримали 30-річного громадянина Франції, який намагався вивезти з України арсенал зброї.

Пряма мова: "Прикордонники Мостиського загону виявили 3 пістолети Макарова та автомат Калашникова, котрі іноземець намагався незаконно вивезти з країни".

Деталі: Француз їхав на автомобілі "Рено". За наявною оперативною інформацією від співробітників СБУ, прикордонники вирішили провести поглиблений огляд машини.

Виявити прихований арсенал зброї допоміг службовий собака.

Пістолети та магазини до них виявили у панелі приладів, а автомат Калашникова – під декоративною обшивкою дверей.

У кишені штанів іноземця знайшли згорток із марихуаною.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.