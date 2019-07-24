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На границе задержали француза с арсеналом оружия

Среда, 24 июля 2019, 15:14

Источник: Государственная пограничная служба

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" задержали 30-летнего гражданина Франции, который пытался вывезти из Украины арсенал оружия.

Прямая речь: "Пограничники Мостиского отряда обнаружили 3 пистолета Макарова и автомат Калашникова, которые иностранец пытался незаконно вывезти из страны". 

 

Детали: Француз ехал на автомобиле "Рено". По имеющейся оперативной информации от сотрудников СБУ, пограничники решили провести детальный осмотр машины.

Выявить скрытый арсенал оружия помогла служебная собака.

Пистолеты и магазины к ним обнаружили в панели приборов, а автомат Калашникова – под декоративной обшивкой двери.

В кармане брюк иностранца нашли сверток с марихуаной.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаоружие
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