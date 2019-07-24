На границе задержали француза с арсеналом оружия
Источник: Государственная пограничная служба
Пограничники в пункте пропуска "Краковец" задержали 30-летнего гражданина Франции, который пытался вывезти из Украины арсенал оружия.
Прямая речь: "Пограничники Мостиского отряда обнаружили 3 пистолета Макарова и автомат Калашникова, которые иностранец пытался незаконно вывезти из страны".
Детали: Француз ехал на автомобиле "Рено". По имеющейся оперативной информации от сотрудников СБУ, пограничники решили провести детальный осмотр машины.
Выявить скрытый арсенал оружия помогла служебная собака.
Пистолеты и магазины к ним обнаружили в панели приборов, а автомат Калашникова – под декоративной обшивкой двери.
В кармане брюк иностранца нашли сверток с марихуаной.
Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.
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