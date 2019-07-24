"Слуга народу" планує змінити формат спілкування Ради і Кабміну
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що необхідно переформатувати спілкування парламенту і уряду.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
На питання, яким буде механізм консультацій між Офісом президента, Верховною Радою і Кабінетом міністрів, політик відповів, що він буде відкритим.
У нього також запитали, чи будуть у "Слуги народу" питання до уряду в дні, коли Кабінет міністрів приходить на засідання Ради для публічного спілкування з депутатами або це буде прерогатива опозиції.
"Питання, напевно, будуть виникати завжди. Це просто один з механізмів отримання інформації, який не повинен бути єдиним, коли ви запросили прем'єра або представників Кабміну в Раду, влаштовуєте політичну "розправу", намагаючись заробити на цьому бали", - сказав Разумков.
На його думку, подібне спілкування найчастіше було неконструктивним.
"Адже ці обговорення можна вести і в рамках парламентських комітетів. І Кабінет міністрів, за логікою речей, повинен бути відкритий для депутатів, якщо у них є питання", - зазначив глава політсили.
"Тому я сподіваюся, що можна буде поміняти формат, щоб це було більш інформаційно, і Кабінет міністрів реально звітував, що він зробив або планує зробити, а депутати не влаштовували "хайп"", - додав Разумков.
На питання, від якої практики голови старої Верховної Ради Андрія Парубія він би хотів відмовитися, політик відповів, що хотів би, що в наступному парламенті відмовилися від практики ставити законопроект на голосування по кілька разів.
"Я розумію, що бувають різні ситуації, але коли це стає практикою... А це саме була практика. Останній приклад - 17 разів ставився на голосування Виборчий кодекс. Знову-таки, буває всяке, але так поглумитися над регламентом, - це треба мати талант", - заявив Разумков.
Нагадаємо:
- Під час пленарних засідань Верховної Ради в п'ятницю проходила година запитань до уряду, коли народні депутати могли звертатися до присутніх прем'єр-міністра і міністрів з різними питаннями. Часто подібне спілкування перетікало у перепалки і обмін образами.