"Слуга народу" планує змінити формат спілкування Ради і Кабміну

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що необхідно переформатувати спілкування парламенту і уряду.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На питання, яким буде механізм консультацій між Офісом президента, Верховною Радою і Кабінетом міністрів, політик відповів, що він буде відкритим.

У нього також запитали, чи будуть у "Слуги народу" питання до уряду в дні, коли Кабінет міністрів приходить на засідання Ради для публічного спілкування з депутатами або це буде прерогатива опозиції.

"Питання, напевно, будуть виникати завжди. Це просто один з механізмів отримання інформації, який не повинен бути єдиним, коли ви запросили прем'єра або представників Кабміну в Раду, влаштовуєте політичну "розправу", намагаючись заробити на цьому бали", - сказав Разумков.

На його думку, подібне спілкування найчастіше було неконструктивним.

"Адже ці обговорення можна вести і в рамках парламентських комітетів. І Кабінет міністрів, за логікою речей, повинен бути відкритий для депутатів, якщо у них є питання", - зазначив глава політсили.

"Тому я сподіваюся, що можна буде поміняти формат, щоб це було більш інформаційно, і Кабінет міністрів реально звітував, що він зробив або планує зробити, а депутати не влаштовували "хайп"", - додав Разумков.

На питання, від якої практики голови старої Верховної Ради Андрія Парубія він би хотів відмовитися, політик відповів, що хотів би, що в наступному парламенті відмовилися від практики ставити законопроект на голосування по кілька разів.

"Я розумію, що бувають різні ситуації, але коли це стає практикою... А це саме була практика. Останній приклад - 17 разів ставився на голосування Виборчий кодекс. Знову-таки, буває всяке, але так поглумитися над регламентом, - це треба мати талант", - заявив Разумков.

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