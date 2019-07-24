"Слуга народа" планирует изменить формат общения Рады и Кабмина

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что необходимо переформатировать общение парламента и правительства.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос, каким будет механизм консультаций между Офисом президента, Верховной Радой и Кабинетом министров, политик ответил, что он будет открытым.

У него также спросили, будут ли у "Слуги народа" вопросы к правительству в дни, когда Кабинет министров приходит на заседание Рады для публичного общения с депутатами или это будет прерогатива оппозиции.

"Вопросы, наверное, будут возникать всегда. Это просто один из механизмов получения информации, который не должен быть единственным, когда вы пригласили премьера или представителей Кабмина в Раду, устраиваете политическую "порку", пытаясь заработать на этом баллы", - сказал Разумков.

По его мнению, подобное общение чаще всего было неконструктивным.

"Ведь эти обсуждения можно вести и в рамках парламентских комитетов. И Кабинет министров, по логике вещей, должен быть открыт для депутатов, если у них есть вопросы", - отметил глава политсилы.

"Поэтому я надеюсь, что можно будет поменять формат, чтобы это было больше, как информационно, и Кабинет министров реально отчитывался, что он сделал или планирует сделать, а депутаты не устраивали "хайп"", - добавил Разумков.

На вопрос, от какой практики председателя уходящей Верховной Рады Андрея Парубия он бы хотел отказаться, политик ответил, что хотел бы, чтобы в следующем парламенте отказались от практики ставить законопроект на голосование несколько раз.

"Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда это становится практикой... А это именно была практика. Последний пример – 17 раз ставился на голосование Избирательный кодекс. Опять-таки, бывает всякое, но так надругаться над регламентом, - это надо иметь талант", - заявил Разумков.

Напомним: