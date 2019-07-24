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Труба: Порошенко просив перенести допит

Середа, 24 липня 2019, 15:39
Труба: Порошенко просив перенести допит

Джерело: телеграм-канал директора ДБР Романа Труби, прес-служба ДБР у коментарі УП

У Державному бюро розслідувань кажуть, що попередній президент Петро Порошенко приходив у відомство і просив провести його допит на день раніше, ніж заплановано.

Пряма мова Романа Труби: "Екс-президент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим".

"Перше. Якщо ми говоримо про правовий аспект вирішення цього питання, то адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. Для цього не потрібно приходити до директора ДБР.

Друге. Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати.

Третє. Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит".

Деталі: У прес-службі ДБР уточнили, що переносити допит на прохання Порошенка не стали. Він має відбутись 25 липня.

Що було раніше: У партії "Європейська Солідарність" заявили, що екс-президенту у ДБР "підтвердили, що жодних проваджень щодо нього не існує" і "ніяких слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано".

Історія питання:

  • 24 липня Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту.
  • У партії Порошенка сказали, що він прибув до ДБР, "з готовністю відповісти на всі запитання слідчих, однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування".

Українська правда

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