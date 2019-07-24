Труба: Порошенко просил перенести допрос

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Среда, 24 июля 2019, 15:39

Источник: телеграмм-канал директора ДБР Романа Трубы, пресс-служба ГБР в комментарии УП

В Государственном бюро расследований говорят, что предыдущий президент Петр Порошенко приходил в ведомство и просил провести его допрос на день раньше, чем запланировано.

Прямая речь Романа Трубы: "Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем".

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР.

Второе. Я уважаю своих следователей – их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос".

Детали: В пресс-службе ГБР уточнили, что переносить допрос по просьбе Порошенко не стали. Он должен состояться 25 июля.

Что было раньше: В партии "Европейская Солидарность" заявили, что экс-президенту в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует" и "никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".

История вопроса:

  • 24 июля Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса.
  • В партии Порошенко сказали, что он прибыл в ГБР, "с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению".

Украинская правда

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