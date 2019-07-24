Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ДБР
П’ятий президент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань на день раніше призначеного допиту.
Деталі: За даними джерел УП, Порошенко спілкується зі слідчими. Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко наразі не виходить на зв’язок. Раніше було відомо, що Державне бюро розслідувань повторно викликало Порошенка на допит у якості свідка на 25 липня.
У прес-службі ДБР офіційно підтвердили лише, що Порошенко перебуває в приміщенні Державнго бюро розслідувань. Водночас, у відомстві наразі не пояснюють, що саме Порошенко робить у ДБР, чому його туди пустили, чи попереджав він про свій намір.
Речниця ДБР Анжеліка Іванова: "Він зараз у ДБР. Він прийшов не на допит. Для чого – цю інформацію ми зараз з’ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня".
Історія питання:
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
- Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.