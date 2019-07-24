Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань на день раніше призначеного допиту.

Деталі: За даними джерел УП, Порошенко спілкується зі слідчими. Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко наразі не виходить на зв’язок. Раніше було відомо, що Державне бюро розслідувань повторно викликало Порошенка на допит у якості свідка на 25 липня.

У прес-службі ДБР офіційно підтвердили лише, що Порошенко перебуває в приміщенні Державнго бюро розслідувань. Водночас, у відомстві наразі не пояснюють, що саме Порошенко робить у ДБР, чому його туди пустили, чи попереджав він про свій намір.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова: "Він зараз у ДБР. Він прийшов не на допит. Для чого – цю інформацію ми зараз з’ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня".

Історія питання: