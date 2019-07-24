Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту

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Середа, 24 липня 2019, 13:57

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань на день раніше призначеного допиту.

Деталі: За даними джерел УП, Порошенко спілкується зі слідчими. Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко наразі не виходить на зв’язок. Раніше було відомо, що Державне бюро розслідувань повторно викликало Порошенка на допит у якості свідка на 25 липня

У прес-службі ДБР офіційно підтвердили лише, що Порошенко перебуває в приміщенні Державнго бюро розслідувань. Водночас, у відомстві наразі не пояснюють, що саме Порошенко робить у ДБР, чому його туди пустили, чи попереджав він про свій намір.

Речниця ДБР Анжеліка Іванова: "Він зараз у ДБР. Він прийшов не на допит. Для чого – цю інформацію ми зараз з’ясовуємо. Допит призначений на завтра, на 25 липня".

Історія питання: 

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
  • 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
  • Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.

Українська правда

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Теми: Порошенко ДБР


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