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Лідер "Слуги народу" розповів, як роздаватимуть владні посади

Середа, 24 липня 2019, 15:55

Джерело: інтерв'ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова агентству "Інтерфакс-Україна"

Разумков каже, що партія "Слуга народу" планує розподіляти керівні посади в органах влади, виходячи не з квотного принципу, а з огляду на особисті якості кандидатів.

Пряма мова: "Будемо виходити із знань, досвіду, професійних якостей тих чи інших людей. І ще раз скажу, що далеко не завжди це можуть бути представники команди, які пройшли всю кампанію. Ми виходимо не з квотного принципу, а з принципу ефективності".

Деталі: За словами Разумкова, в його партії є по 2-3 "ефективні" кандидатури на посади спікера, його заступників, прем'єра, міністрів, глави фракції, голів комітетів, підкомітетів, а також в органах центральної виконавчої влади.

Пряма мова: "Так, ми будемо прагнути, щоб на ці позиції потрапили наші колеги, але якщо ми будемо бачити, що хтось більш ефективно зможе реалізовувати ті чи інші завдання, тоді приналежність до команди не буде вирішальною".

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народуРазумков Дмитро
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