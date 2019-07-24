Лидер "Слуги народа" рассказал, как будут раздавать должности во власти

11944 просмотра
Среда, 24 июля 2019, 15:55

Источник: интервью лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова агентству "Интерфакс-Украина"

Разумков говорит, что партия "Слуга народа" планирует распределять руководящие должности в органах власти, исходя не из квотного принципа, а учитывая личные качества кандидатов.

Прямая речь: "Будем исходить из знаний, опыта, профессиональных качеств тех или иных людей. И еще раз скажу, что далеко не всегда это могут быть представители команды, которые прошли всю кампанию. Мы исходим не из квотного принципа, а из принципа эффективности".

Детали: По словам Разумкова, в его партии есть по 2-3 "эффективные" кандидатуры на должности спикера, его замов, премьера, министров, главы фракции, глав комитетов, подкомитетов, а также в органах центральной исполнительной власти.

Прямая речь: "Да, мы будем стремиться, чтобы на эти позиции попали наши коллеги, но если мы будем видеть, что кто-то более эффективно сможет реализовывать те или иные задачи, тогда принадлежность к команде не будет основополагающей".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Слуга народа Разумков Дмитрий


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Слуга народа" планирует изменить формат общения Рады и Кабмина 24 июля 2019, 15:38
НАПК пояснило новым нардепам, когда подавать первые декларации 24 июля 2019, 15:09
В Школе экономики рассказали, чему будут учить "Слуг народа" 24 июля 2019, 14:05
Все новости
Главные новости
Труба: Порошенко просил перенести допрос
Скоро будем встречать моряков на родине – Денисова
Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса
Зеленский просит Кабмин уволить Кличко
Все новости
Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

тест

Умеете ли вы ругаться на украинском?

Кино

7 сериалов, которые помогут лучше понять детей и подростков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів