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Бойовики продовжили блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській

Середа, 24 липня 2019, 17:05

Джерело: опубліковане у Facebook відео із заявою голови Станично-Луганської райдержадміністрації Юрія Золкіна

Окупанти завадили спеціалістам-проектувальникам наблизитись до зруйнованого мосту в Станиці Луганській і почати відновлення споруди.

Пряма мова: "Прибули проектанти, прибули спеціалісти, які повинні були оцінити ситуацію по зруйнованому мосту, щоб виготовити відповідний проект. Як тільки проектанти спустилися до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйняте, як акт агресії, і людина у військовій формі, яка перебуває на протилежній стороні, заборонила далі пересуватися.

В черговий раз російська сторона і окупанти показали, що вони не бажають створювати відповідні умови для ремонту мосту".

Деталі: Міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській був зруйнований у березні у 2015 році внаслідок вибуху під час боїв. По мосту неможливо ні проїхати, ні пройти.

Українська влада неодноразово закликала бойовиків до розведення сил і початку будівництва мосту у Станиці Луганській.

На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати бойовикам на Донбасі 8 днів, щоб почати будувати міст у Станиці Луганській, і вже за місяць він має бути готовий. За його словами, відновлення мосту  - один із пунктів Мінських домовленостей.

Пряма мова: "Для того, щоб побудувати міст, треба щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали, що можуть це технічно зробити за 8-10 днів.

Якщо ми не побачимо демонтажу з тієї сторони, ми почнемо будувати міст. Я думаю, що ми до цього готові. Я знаю, як це дуже швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що впродовж місяця ми побудуємо".

Українська правда

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Теми: ДонбасбудівництвоОРДЛО
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