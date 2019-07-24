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Боевики продолжили блокировать ремонт моста в Станице Луганской

Среда, 24 июля 2019, 17:05

Источник: опубликованное в Facebook видео с заявлением председателя Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина

Оккупанты помешали специалистам-проектировщикам приблизиться к разрушенному мосту в Станице Луганской и начать восстановление сооружения.

Прямая речь: "Прибыли проектанты, прибыли специалисты, которые должны были оценить ситуацию по разрушенному мосту, чтобы изготовить соответствующий проект. Как только проектанты спустились к провалу, они были предупреждены о том, что это будет воспринято, как акт агрессии, и человек в военной форме, находящейся на противоположной стороне, запретил дальше передвигаться.

В очередной раз российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста".

Детали: Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в марте в 2015 года в результате взрыва во время боев. По мосту невозможно ни проехать, ни пройти.

Украинская власть неоднократно призывала боевиков к разведению сил и началу строительства моста в Станице Луганской.

В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской, и уже через месяц он должен быть готов. По его словам, восстановление моста - один из пунктов Минских договоренностей.

Прямая речь: "Для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это технически сделать за 8-10 дней.

Если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Я знаю, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим".

Украинская правда
Темы: ДонбассстроительствоОРДЛО
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