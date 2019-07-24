Один член екіпажу затонулого українського траулера зник безвісти

Українські рибалки екіпажу риболовецького траулера "Іван Голубець", яке затонуло біля берегів Мавританії, мають 25 липня вилетіти до України, один українець зник безвісти.

Про це "Укрінформу" повідомив голова Державного агентства рибного господарства Ярослав Бєлов.

"Підтверджені дані про те, що один громадянин України зник безвісти. Наразі його тіло не знайдено. На судні перебувало 29 громадян України, і сьогодні посольство України у Королівстві Мароко має документувати їх посвідчення осіб для повернення до України тих громадян, які втратили документи. І завтра громадяни України вилітають додому, за інформацією посольства", – сказав Бєлов.

Він зазначив, що Держрибагентство має інформацію про перебування на судні п’ятьох курсантів.

"Відповідно до списку членів екіпажу на судні перебували п’ятеро кадетів – троє громадян України і двоє громадян Російської Федерації. Вся інша інформація наразі не підтверджена. Тобто в нас є просто прізвища і громадянства", – зауважив голова Держрибагентства.

За його словами, згідно з нормами міжнародного права зараз розслідуванням інциденту займається держава прапора (під прапором якої держави судно виходить у море - ред.). Відносно цього судна державою прапора є Грузія.

"Ми звернулись до компетентних органів Грузії для того, щоб вони провели розслідування цього інциденту і попросили їх залучити до цього наших фахівців. Крім того, ми звернулись до компетентних органів Мавританії надати всебічне сприяння цьому розслідуванню і надавати нам будь-яку інформацію, яка стосується загибелі цього судна", - поінформував керівник відомства.

За словами Бєлова, саме комісія має визначити, відповідно до норм міжнародного законодавства, причини пожежі на траулері "Іван Голубець", з’ясувати, чи є провина капітана траулера та його екіпажу у загибелі судна, чи це був людський фактор і дійсно до трагедії призвели дії екіпажу судна, чи виникли фатальні технічні проблеми.

Також Бєлов повідомив, що траулер "Іван Голубець" було передано в бербоут-чартер канадській компанії ще у 2016 році і відповідальність за збереження судна несе компанія, яка його зафрахтувала.

За його словами, ситуація із затонулим траулером примусила звернути увагу на аналогічні українські судна, які наразі перебувають в оренді.

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