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Один член экипажа затонувшего украинского траулера пропал без вести

Среда, 24 июля 2019, 17:22

Украинские рыбаки экипажа рыболовного траулера "Иван Голубец", затонувшего у берегов Мавритании, должны 25 июля вылететь в Украину, один украинец пропал без вести.

Об этом "Укринформу" сообщил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов.

"Подтверждены данные о том, что один гражданин Украины пропал без вести. Сейчас его тело не найдено. На судне находилось 29 граждан Украины, и сегодня посольство Украины в Королевстве Марокко должно документировать их удостоверения личности для возвращения в Украину... И завтра они вылетают домой, по информации посольства", – сказал Белов.

Он отметил, что Госрыбагентство располагает информацией о пребывании на судне пятерых курсантов.

"Согласно списку членов экипажа на судне находились пятеро кадетов - трое граждан Украины и двое граждан Российской Федерации. Вся остальная информация пока не подтверждена. То есть у нас просто фамилии и гражданства", - отметил председатель Госрыбагентства.

По его словам, согласно нормам международного права сейчас расследованием инцидента занимается государство флага (под чьим флагом государства судно выходит в море - ред.), в этом случае – Грузия.

"Мы обратились в компетентные органы Грузии для того, чтобы они провели расследование этого инцидента и попросили их привлечь к этому наших специалистов. Кроме того, мы обратились в компетентные органы Мавритании предоставить всестороннее содействие этому расследованию и предоставлять нам любую информацию, касающуюся гибели этого судна", - сообщил руководитель ведомства.

По словам Белова, именно комиссия должна определить, в соответствии с нормами международного законодательства, причины пожара на траулере "Иван Голубец", выяснить, есть ли вина капитана траулера и его экипажа в гибели судна, был ли это человеческий фактор или роковые технические проблемы.

Также Белов сообщил, что траулер "Иван Голубец" был передан в бербоут-чартер канадской компании еще в 2016 году и ответственность за сохранение судна несет компания, которая его зафрахтовала.

По его словам, ситуация с затонувшим траулером заставила обратить внимание на аналогичные украинские суда, которые сейчас находятся в аренде.

Напомним:

  • В ночь на понедельник появилась информация, что у берегов Мавритании горит украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии).
  • По данным СМИ, на борту в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.
  • Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".
  • Предварительно сообщалось также об одном погибшем.

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Темы: чрезвычайное происшествие
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