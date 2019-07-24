Окупанти розграбували майно єдиного собору ПЦУ в Криму

Після рішення російського окупаційного суду в анексованому Криму розграбували і розламали майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України.

Про це 24 липня розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, пишуть "Крим.Реалії".

"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбовано і розламано. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі - я не знаю", - повідомив Климент.

За його словами, російське так зване Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало "внутрішній ремонт" приміщень собору.

"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї світова спільнота і релігійна свобода", - додав він.

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