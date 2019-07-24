Оккупанты разграбили имущество единственного собора ПЦУ в Крыму
После решения российского оккупационного суда в аннексированном Крыму разграбили и разломали имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины.
Об этом 24 июля рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, пишут "Крым.Реалии".
"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", – сообщил Климент.
По его словам, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора.
"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее мировое сообщество и религиозная свобода", – добавил он.
Напомним:
- 28 января в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
- Соглашение о предоставлении УПЦ КП помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили в 2002 году.
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