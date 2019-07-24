Збройні сили відмовляться від радянської зброї заради НАТО

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Сили спеціальних операцій Збройних сил в ході інтеграції в систему колективної безпеки НАТО відмовляться від радянського озброєння.

Деталі: Командувач ССО Ігор Луньов повідомив, що це має статися за 4 роки.

"Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років", – сказав Луньов.

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