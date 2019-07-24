Збройні сили відмовляться від радянської зброї заради НАТО

12440 переглядів
Середа, 24 липня 2019, 18:35

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Сили спеціальних операцій Збройних сил в ході інтеграції в систему колективної безпеки НАТО відмовляться від радянського озброєння.

Деталі: Командувач ССО Ігор Луньов повідомив, що це має статися за 4 роки.

"Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років", – сказав Луньов.

Історія питання:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 липня заявив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Збройні сили НАТО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сенат США затвердив нового голову Пентагону 24 липня 2019, 04:50
Посадовці ЗСУ планували "згодувати" військовим 180 тонн неякісних консервів – СБУ 19 липня 2019, 15:17
Росія почала постачання С-400 до Туреччини 12 липня 2019, 12:18
Усі новини
Головні новини
У РФ заявили, що рішення по українських моряках ще немає
Труба: Порошенко просив перенести допит
Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині – Денісова
Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту
Усі новини
Досвід

Краще розуміти лікаря: нейрохірург Ярослав Зінькевич

здоров'я

10 простих способів допоможуть схуднути без дієт

поради

Прийоми для впевненості в собі, яких варто повчитися в олімпійських чемпіонів