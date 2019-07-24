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Збройні сили відмовляться від радянської зброї заради НАТО

Середа, 24 липня 2019, 18:35

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Сили спеціальних операцій Збройних сил в ході інтеграції в систему колективної безпеки НАТО відмовляться від радянського озброєння.

Деталі: Командувач ССО Ігор Луньов повідомив, що це має статися за 4 роки.

"Завдання в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Обов'язково виконати заходи щодо подальшої інтеграції в систему колективної безпеки країн НАТО. Для цього на черзі – сертифікація наступних підрозділів спеціального призначення, яку плануємо провести протягом 3-4 років", – сказав Луньов.

Історія питання:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 21 липня заявив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

Українська правда
Теми: Збройні силиНАТО
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