Вооруженные силы откажутся от советского оружия во имя НАТО

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Среда, 24 июля 2019, 18:35

Источник: "Интерфакс-Украина"

Силы специальных операций Вооруженных сил в ходе интеграции в систему коллективной безопасности НАТО откажутся от советского вооружения.

Детали: Командующий ССО Игорь Лунёв сообщил, что это должно произойти за 4 года.

"Задания в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Обязательно выполнить мероприятия относительно дальнейшей интеграции в систему коллективной безопасности стран НАТО. Для этого на очереди – сертификация следующих подразделений специального назначения, которую планируем провести на протяжении 3-4 лет", - сказал Лунёв.

История вопроса:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ заявил, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы НАТО


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