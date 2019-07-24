Вооруженные силы откажутся от советского оружия во имя НАТО
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Среда, 24 июля 2019, 18:35
Источник: "Интерфакс-Украина"
Силы специальных операций Вооруженных сил в ходе интеграции в систему коллективной безопасности НАТО откажутся от советского вооружения.
Детали: Командующий ССО Игорь Лунёв сообщил, что это должно произойти за 4 года.
"Задания в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Обязательно выполнить мероприятия относительно дальнейшей интеграции в систему коллективной безопасности стран НАТО. Для этого на очереди – сертификация следующих подразделений специального назначения, которую планируем провести на протяжении 3-4 лет", - сказал Лунёв.
История вопроса:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ заявил, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".
Украинская правда
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