Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії мають зустрітись після Brexit - посол

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Четвер, 25 липня 2019, 02:58

Підготовка зустрічі нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та Президента України Володимира Зеленського почнеться після того, як Лондон завершить процедуру Brexit.

Про це посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко розповіла в ефірі Радіо Свобода.

"Ми, звичайно, дуже хотіли б організувати цей візит у зручний для обох сторін час. Ми, звичайно, об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Brexit до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами", – сказала Галібаренко.

​Дипломат нагадала, що Джонсон двічі відвідував Україну, коли був на посаді міністра закордонних справ Британії.

"Він знає про нашу специфіку, знає про збройний конфлікт з росіянами, про анексію Криму, і ми завжди могли розраховувати на його підтримку", – зазначила посол.

Нагадаємо:

  • Колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.

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Теми: Британія Brexit


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