Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії мають зустрітись після Brexit - посол

Четвер, 25 липня 2019, 02:58

Підготовка зустрічі нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та Президента України Володимира Зеленського почнеться після того, як Лондон завершить процедуру Brexit.

Про це посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко розповіла в ефірі Радіо Свобода.

"Ми, звичайно, дуже хотіли б організувати цей візит у зручний для обох сторін час. Ми, звичайно, об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Brexit до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами", – сказала Галібаренко.

​Дипломат нагадала, що Джонсон двічі відвідував Україну, коли був на посаді міністра закордонних справ Британії.

"Він знає про нашу специфіку, знає про збройний конфлікт з росіянами, про анексію Криму, і ми завжди могли розраховувати на його підтримку", – зазначила посол.

Нагадаємо:

  • Колишній глава МЗС Британії та новообраний лідер Консервативної партії Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром країни. Він обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду.

Теми: Велика БританіяBrexit
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Велика Британія
"Було гучно": посол Британії поділилася враженнями від нічної атаки на Київ і подякувала ППО
Зеленський на докори Воллеса: Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто
"Ми не Amazon": Воллес просить Україну бути більш вдячною за надану допомогу
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: