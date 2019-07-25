Зеленский и премьер-министр Великобритании должны встретиться после Brexit - посол

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Четверг, 25 июля 2019, 02:58

Подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру Brexit.

Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала в эфире Радио Свобода.

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.

"Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.

Напомним:

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны. Он вступил в должность нового главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства.

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Темы: Британия Brexit


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