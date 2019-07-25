Мюллер про втручання Росії у вибори: Вони роблять це зараз

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Четвер, 25 липня 2019, 03:43

Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп, заявив, що Росія продовжує втручатися у справи США.

Про це 24 липня, він заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу, повідомляє Голос Америки.

"Це була не єдина спроба. Вони роблять це зараз, коли ми сидимо тут. І вони розраховують зробити це під час наступної кампанії", – сказав Мюллер.

Мюллер також заявив, що Дональдові Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю лише після того, як він залишить посаду президента США.

В свою чергу Трамп називав розслідування "полюванням на відьом" і вимагав його припинити.

Нагадаємо:

  • Наступні президентські вибори в США заплановані на 2020 рік.
  • За підсумками розслідування, проведеного Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
  • Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
  • Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
  • Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
  • Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.



Мюллер о вмешательстве России в выборы: они делают это сейчас



Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы, на которых в 2016 году победил Трамп заявил, что Россия продолжает вмешиваться в дела США.

Об этом 24 июля, он заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса, сообщает Голос Америки.

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании ", - сказал Мюллер.

Мюллер также заявил, что Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента США.

Дональд Трамп в свою очередь называл расследования "охотой на ведьм" и требовал его прекратить.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2020 год.

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Теми: Трамп США


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