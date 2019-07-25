Мюллер о вмешательстве России в выборы: они делают это сейчас

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Четверг, 25 июля 2019, 03:43

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы, на которых в 2016 году победил Трамп заявил, что Россия продолжает вмешиваться в дела США.

Об этом 24 июля, он заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса, сообщает Голос Америки.

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании ", - сказал Мюллер.

Мюллер также заявил, что Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию только после того, как он покинет пост президента США.

В свою очередь Трамп называл расследования "охотой на ведьм" и требовал его прекратить.

Напомним:

  • Следующие президентские выборы в США запланированы на 2020 год.
  • Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Влиятельные демократы-законодатели США заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
  • Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
  • Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
  • Он добавил, что Конституция "требует другого процесса, чем действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях". По его словам, в таком случае решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.
  • Мюллер также отметил, что его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить кампанию Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов.

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Темы: Трамп США


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