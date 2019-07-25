Мюллер о вмешательстве России в выборы: они делают это сейчас

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы, на которых в 2016 году победил Трамп заявил, что Россия продолжает вмешиваться в дела США.

Об этом 24 июля, он заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса, сообщает Голос Америки.

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании ", - сказал Мюллер.

Мюллер также заявил, что Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию только после того, как он покинет пост президента США.

В свою очередь Трамп называл расследования "охотой на ведьм" и требовал его прекратить.

Напомним: